Вашингтон, 19 ноября, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином провалил президент США Джозеф Байден на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Такое заявление сделал 18 ноября экс-глава Белого дома Дональд Трамп на мероприятии сторонников в штате Айова.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Си Цзиньпин

По мнению Трампа, действующий лидер США выглядел на встрече с Си Цзиньпином совершенно растерянным, словно не понимал, что вокруг происходит

«На этой неделе в Сан-Франциско на саммите с Китаем продажный Джо Байден выглядел так, будто совсем не понимает, что происходит, что надо делать», — указал Трамп.

При этом лидера Китая экс-глава Белого дома сравнил с куском гранита по прочности, а представителей Китая назвал очень умными людьми, которым приходится иметь дело с людьми очень глупыми.

«Наш лидер — это тупой человек», — добавил Трамп.

Байден встречался с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил Си Цзиньпин на полях саммита АТЭС, главной целью развития Китайской Народной Республики на данный момент является улучшение качества жизни её народа.

Также Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что отношения Вашингтона и Пекина имеют светлое будущее, несмотря на различие путей развития, истории и социальной системы.