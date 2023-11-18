Вашингтон, 19 ноября, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки продолжают оказывать Украине военную помощь ради избегания прямого участия американских военнослужащих в конфликте, написал президент страны Джо Байден в статье для издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Наша приверженность Украине — это инвестиция в нашу собственную безопасность, она предотвращает расширение конфликта в будущем», — говорится в материале.

По мнению Байдена, Россия на Украине, как и ХАМАС в Израиле, якобы «пытаются стереть с карты» соседнюю демократию и разрушить региональную стабильность, чего США не могут допустить.

Кроме того, американский лидер сделал предположение, что политика стран Запада в отношении украинского конфликта привела к укреплению НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября Джо Байден в ходе телеобращения к нации заявил, что помощь, которую США оказывают Украине, является «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям. Тогда же американский президент пообещал направить в Конгресс на рассмотрение экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд национальной безопасности США.