Киев, 19 ноября, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Киеве и Киевской области на фоне действующего режима воздушной тревоги. Об этом 19 ноября сообщили украинские издания Klymenko Time и «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Уточняется, что взрывы были слышны в Киеве, в Белой Церкви, Яготине и других городах. Также сообщалось, что были видны яркие вспышки в предполагаемых местах взрывов. Информация от властей о возможных разрушениях инфраструктуры не поступала.

Сигнал воздушной тревоги, по данным онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации Украины, прозвучал в 23:46 мск 18 ноября, в 00:30 мск тревогу отменили, но через пять минут, в 00:35 мск, сигнал воздушной тревоги прозвучал снова.

Кроме того, предупреждение об угрозе с воздуха действует в Винницкой, Полтавской, Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской областях. В некоторых регионах зарегистрировано появление БПЛА.

Ранее ИА Регнум сообщало, что оперативное командование ВСУ «Юг» 18 ноября заявило о взрыве на объекте энергетической инфраструктуры в Одесском районе. Утверждается, что после взрыва на инфраструктурном объекте вспыхнул пожар, также получило повреждения административное здание.

При этом в Минобороны России не сообщали о нанесении каких-либо ударов по объектам на контролируемой киевским режимом территории.