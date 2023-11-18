Санкт-Петербург, 19 ноября, 2023, 01:51 — ИА Регнум. Лауреатами Первой Эрмитажной премии стали художественный руководитель и генеральный директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев и художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа. Торжественная церемония награждения состоялась 18 ноября в Георгиевском зале Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.

Visitturku.fi Валерий Гергиев

Вручение Первой Эрмитажной премии прошло в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур. В церемонии приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Я хочу в этом зале поприветствовать наших лауреатов: художественного руководителя, директора Государственного академического Мариинского театра Валерия Абисаловича Гергиева и художественного руководителя балетной труппы Михайловского театра Хуана Игнасио Дуато Барсиа. Плоды труда этих людей уже вошли в золотой фонд мировой культуры. Поэтому сегодня они наши лауреаты, поэтому сегодня мы их чествуем и отдаем им дань глубокого уважения», — сказала Голикова на церемонии вручения премии.

По словам вице-премьера России, созданием Первой Эрмитажной премии правительство РФ хотело подчеркнуть, насколько важны для страны культура, история и преемственность. Голикова указала, что у культуры нет границ даже в условиях санкций и всевозможных «отмен» и так будет всегда.

Вице-премьер Татьяна Голикова вручила лауреатам в качестве награды уменьшенную копию знаменитой Колыванской вазы — символа Эрмитажа.

Гергиев заявил, что получить эту награду для него большая честь и ему хочется, чтобы премия сыграла решающую роль для российской культуры. Дуато сказал, что посвящает премию всему коллективу Мариинского театра, а также людям, которые приходят в театр и относятся к его работе с уважением и восхищением.

Ранее ИА Регнум сообщало, что художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев в беседе с журналистами на Эрмитажной премии прокомментировал информацию о том, что он может возглавить Большой театр.

Гергиев напомнил, что он возглавляет Мариинский театр.