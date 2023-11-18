Туркменистан, 11 февраля, 2010, 14:16 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов стал первым главой иностранного государства, посетившим самое высокое сооружение в мире - 162-этажную башню "Бурдж Халифа", передает корреспондент ИА REGNUM Новости.

Как сообщает пресс-служба главы туркменского государства, в рамках официального визита в ОАЭ президент Туркмении в сопровождении вице-президента ОАЭ, премьер-министра, правителя Дубаи Шейха Мухаммеда Бен Рашида Аль-Мактума посетил башню "Бурдж Халифа", торжественная церемония открытия которой состоялась 4 января 2010 года.

"По завершении обзорной экскурсии Шейх Мухаммед Бен Рашид Аль-Мактум пригласил высокого гостя проследовать в свою резиденцию. Здесь состоялись переговоры между президентом Туркмении и вице-президентом ОАЭ, премьер-министром, правителем Дубаи. В ходе переговоров, которые начались в расширенном составе, был обсужден широкий спектр вопросов развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также по ряду приоритетных отраслей. Одним из перспективных направлений взаимодействия была названа индустрия туризма и отдыха, прежде всего, с учетом реализуемого в Туркмении проекта по созданию Национальной туристической зоны "Аваза" - морского курорта международного класса на побережье Каспия, где мог бы быть активно задействован богатый опыт и потенциал партнеров из ОАЭ. Затем переговоры продолжились в формате "один на один". Констатируя наличие огромных возможностей для наращивания эффективного экономического и делового сотрудничества, стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном продолжении традиционно дружественного, конструктивного диалога между Туркменией и Объединенными Арабскими Эмиратами, развивающегося по восходящей линии и с каждым годом обретающего новое содержание", - отмечается в сообщении пресс-службы президента Туркмении.

На этом официальный визит президента Туркмении в ОАЭ завершился.