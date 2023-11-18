Москва, 19 ноября, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил ветеранов и военнослужащих с Днём ракетных войск и артиллерии, который ежегодно отмечается в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Узбекистане 19 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником, благодарю за верную службу и добросовестный труд! Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и успехов на благо России», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского оборонного ведомства.

Также Сергей Шойгу высоко оценил успехи личного состава ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России в зоне проведения специальной военной операции и отметил мужество, стойкость, самоотверженность и верность военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, в прошлом году в канун Дня ракетных войск и артиллерии и 80-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом прошла торжественная церемония передачи боевого знамени Тамбовского артиллерийско-технического училища в областной Музейно-выставочный центр.