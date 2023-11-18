Власти Британии ведут список неугодных для отказа в выступлениях на публике
Observer: власти Британии следят за критикой в соцсетях и ведут список неугодных
Лондон, 19 ноября, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Пятнадцать ведомств британского правительства отслеживают в социальных сетях потенциальных критиков властей и вносят их секретный «черный список», появление в котором лишает людей возможности выступать на публичных мероприятиях. Об этом сообщило издание Observer со ссылкой на данные юридической фирмы Leigh Day.
Проверке подвергаются учётные записи экспертов в соцсетях LinkedIn, Х (бывший Twitter), Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Кроме того, чиновники отслеживают неугодных через поисковую систему Google с помощью ключевых фраз, касающихся критики правительства или премьер-министра. Журналисты отмечают, что попадание в «черный список» грозит, если в Сети обнаруживают подобную активность за последние 3–5 лет.
Как сообщало ИА Регнум, в июне 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские власти годами обвиняют Россию в «наступлении на свободу слова в Интернете», однако сами желают взять Сеть под свой контроль
В июле 2022 года газета The Guardian написала, что правительство Британии планирует ввести закон, обязывающий интернет-компании защищать пользователей от якобы дезинформации которую распространяют другие страны. Речь идёт о контроле за соцсетями, видеосервисами и поисковыми системами.