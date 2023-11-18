Лондон, 19 ноября, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Пятнадцать ведомств британского правительства отслеживают в социальных сетях потенциальных критиков властей и вносят их секретный «черный список», появление в котором лишает людей возможности выступать на публичных мероприятиях. Об этом сообщило издание Observer со ссылкой на данные юридической фирмы Leigh Day.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Проверке подвергаются учётные записи экспертов в соцсетях LinkedIn, Х (бывший Twitter), Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кроме того, чиновники отслеживают неугодных через поисковую систему Google с помощью ключевых фраз, касающихся критики правительства или премьер-министра. Журналисты отмечают, что попадание в «черный список» грозит, если в Сети обнаруживают подобную активность за последние 3–5 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские власти годами обвиняют Россию в «наступлении на свободу слова в Интернете», однако сами желают взять Сеть под свой контроль

В июле 2022 года газета The Guardian написала, что правительство Британии планирует ввести закон, обязывающий интернет-компании защищать пользователей от якобы дезинформации которую распространяют другие страны. Речь идёт о контроле за соцсетями, видеосервисами и поисковыми системами.