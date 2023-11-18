Хельсинки, 18 ноября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Семьдесят один беженец из Сирии, Ирака, Сомали и других стран прибыл с территории России в Финляндию 18 ноября, сообщила на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) финская пограничная охрана.

Juha Salminen / Keystone Press Agency /Global Look Press

В ведомстве отметили, что ситуация на сухопутной границе спокойная и нормальная.

С 18 ноября Финляндия закрыла все четыре пункта пропуска на границе с Россией. Последним перестал работать КПП «Вартиус-Люття». Он закрылся в 18:00 (19:00 мск).

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии предупредил, что финские пограничники в ночь на 18 ноября выставят заграждения на всех четырех пропускных пунктах на границе с РФ.

18 ноября капитан пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен проинформировал, что некоторые беженцы из стран Африки и Ближнего Востока, которые прибывают с российской стороны на северную часть финской границы, приезжают на самокатах.

Российские граждане провели перед зданием правительства Финляндии в Хельсинки акцию против закрытия КПП. На демонстрацию пришло приблизительно 300 человек.