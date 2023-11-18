Рамалла , 18 ноября, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Действия Израиля привели к гибели 198 врачей и медицинских работников в секторе Газа с начала военных действий. Об этом 18 ноября сообщила журналистам глава минздрава Палестины Мей аль-Кайла, в Telegram-канале ведомства.

Как уточнила Мей-аль-Кайла, в результате действий израильской армии с момента обострения военного конфликта погибли 198 врачей, сотрудников из числа младшего медицинского персонала и работников бригад скорой помощи. Кроме того, израильской стороной уничтожены 55 машин скорой помощи, выведены из строя 25 больниц и 52 поликлиники.

Также глава минздрава Палестины указала, что отсутствие связи с больницами на севере анклава, затрудняет обновление данных о погибших и раненных.

Мей-аль-Кайла уточнила, что обсудила с Международным комитетом Красного Креста и Всемирной организацией здравоохранения ситуацию в медкомплексе «Аш-Шифа», подчеркнув необходимость эффективных и быстрых действий по спасению пациентов, медицинского персонала и беженцев. Глава минздрава Палестины призвала обеспечить безопасность людей и оградить их от любых военных действий в соответствии с международными соглашениями и международным гуманитарным правом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении военных действий в секторе Газа. При этом 17 ноября ХАМАС и Израиль объявили о трёхдневном перемирии. Тель-Авив также одобрил поставку в сектор Газа топлива под контролем ООН.

ЦАХАЛ 18 ноября нанесла удар по школе «Аль-Фахура» в палестинском анклаве. По информации телеканала Al Jazeera, погибли около 200 человек. Учебное заведение находится под патронатом Ближневосточного агентства ООН и предназначено для помощи беженцам.