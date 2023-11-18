Газа, Палестина, 18 ноября, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС 18 ноября объявило о потери связи с некоторыми группировками, которые удерживают заложников, сообщил телеканал Al Qahera.

Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Движение добавило в своём заявлении, что судьба израильских задержанных и групп, которым поручено их защищать, неизвестна», — заявили на телеканале.

Журналисты также сообщили, что 18 ноября десятки тысяч израильтян прошли маршем по трассе между Иерусалимом и Тель-Авивом, требуя от правительства принять меры по освобождению заложников в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 ноября объявила о расширении военной операции в палестинском анклаве. Сообщается о боях с крупными силами ХАМАС в двух районах города Газы.

17 ноября американский журналист Сеймур Херш сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от сделки с ХАМАС об освобождении сотен палестинских женщин и девочек-подростков из израильских тюрем в обмен на 50 женщин и пожилых заложников, находящихся у боевиков.

По информации журналиста, США добились увеличения списка освобождаемых израильтян до 71, но ХАМАС за это потребовало гуманитарную паузу на пять дней. Вашингтон согласовал сделку, заявил Херш, но Тель-Авив отказался от неё.