Будапешт, 18 ноября, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Брюссель принял ошибочное решение начать переговоры о вхождении в Евросоюз с Украиной, так как она совершенно не готова к этому, заявил 18 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конгрессе по случаю 30-летия его партии «Фидес».

«Нашей задачей будет исправление ошибочного обещания начать переговоры, так как Украина сейчас находится на расстоянии во много световых лет от ЕС», — сказал он.

Орбан уверен, что в случае вхождения этой страны в ЕС, это станет одной из причин его развала. Глава правительство заявил, что Венгрия должна помешать деструктивным процессам в Евросоюзе.

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в европейское объединение при соблюдении ряда условий. Обсуждение этой рекомендации будет на саммите Евросоюза в декабре.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарёв в беседе с ИА Регнум заявил, что реальных предпосылок принятия Украины в ЕС нет и ещё долго не будет. Эксперт отметил, что этому мешают не только боевые действия на территории страны, но и несоответствие Украины критериям, которые Брюссель предъявляет всем странам, которые хотят вступить в ЕС.