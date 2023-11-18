Таллин, 18 ноября, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Боевая авиация имеет важное значение на поле боя, но одни только самолёты не изменят ход конфликта на Украине, заявил 18 ноября журналистам министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

«Конечно, вам нужны, в первую очередь, боеприпасы — для большой дальности, боеприпасы для различных видов ракетных систем и так далее», — сказал он.

Певкур добавил, что Украина также нуждается в большой армии, способной контролировать территории, сообщило издание РБК-Украина.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 ноября публично заявил о дефиците наиболее востребованных для ВСУ снарядов калибра 155 мм. Он объяснил это тем, что такие боеприпасы начали скупать на Ближнем Востоке. Украинский лидер также заявил, что без иностранной помощи ВСУ начнут отступать.

Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов, комментируя слова Зеленского, в беседе с ИА Регнум заявил, что он таким образом ищет оправдание неудач. Эксперт отметил, что Запад затратил колоссальные средства на помощь Киеву, но не может дождаться результатов.