Каир, 18 ноября, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Самолёт МЧС России вылетел из Каира в Москву со 120 гражданами РФ, эвакуированными из сектора Газа, сообщила 18 ноября пресс-служба ведомства.

МЧС России/ТАСС

«На борту 120 граждан РФ и членов их семей», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что эвакуированных в течение всего пути сопровождают медики и психологи.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 ноября в оперативный штаб МЧС России в Каире доставили 220 человек, которых пропустили из сектора Газа в Египет через погранпереход «Рафах». Из них сформировали группу из 120 человек, которых отправили в Москву в первую очередь.

Эвакуация российских граждан и членов их семей из сектора Газа продолжается с 12 ноября. Замглавы МЧС РФ Алексей Серко 13 ноября сообщил, что эвакуацию всех желающих россиян планируется провести за неделю.

По данным на 17 ноября, из палестинского анклава эвакуировали более 500 российских граждан с семьями. Всего МЧС получило 887 заявок от тех, кто хочет покинуть регион из-за боевых действий, которые развернул Израиль.