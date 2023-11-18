Тель-Авив, Израиль, 18 ноября, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет военные действия в секторе Газа, объявила 18 ноября пресс-служба ведомства.

ATEF SAFADI/EPA/TASS

В ЦАХАЛ сообщили о проведении оперативной деятельности в районах Зайтуна и Джабалии в городе Газе для нанесения ударов по боевикам движения ХАМАС и инфраструктуре организации. Подразделения 36-й израильской дивизии ведут бои с палестинским батальоном «Зайтун», который называют одним из основных у боевиков.

В Джабалии отряды 162-й дивизии ЦАХАЛ пытаются прорваться к центру командования и управления Северной бригады Газы, который считают одним из основных опорных пунктов боевиков. По информации израильской стороны, там четыре батальона ХАМАС.

«В ходе столкновений было убито множество террористов, а войска нанесли удары по большому количеству террористических объектов, включая подземную инфраструктуру и важные объекты террористической организации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября ХАМАС и Израиль объявили о трёхдневном перемирии. Тель-Авив также одобрил поставку в сектор Газа топлива под контролем ООН.

18 ноября ЦАХАЛ нанесла удар по школе «Аль-Фахура» в палестинском анклаве. По информации телеканала Al Jazeera, погибли около 200 человек. Учебное заведение находится под патронатом Ближневосточного агентства ООН и предназначено для помощи беженцам. На территории школы находились палестинцы, убежавшие из своих домов из-за атак Израиля.

ЦАХАЛ также ведёт бои возле больницы «Аш-Шифа» в сектора Газа. 18 ноября военные дали учреждению час на эвакуацию. Врач заявил журналистам, что невозможно эвакуировать тысячи людей при том, что больница несколько дней находится в осаде и подвергается бомбардировкам.