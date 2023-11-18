Москва, 18 ноября, 2023, 20:41 — ИА Регнум. Российский пилот вертолёта Ка-52 с позывным Воевода заявил, что действующий пилот Военно-воздушных сил Украины 18 ноября совершил перелёт в Россию.

Alejandro MartÃƒÂ­Nez VÃƒÂ©Lez/Global Look Press

«Удалось сейчас немного пообщаться с человеком, который к нам перелетел. Старший офицер, командир звена, действующий», — рассказал Воевода в Telegram-канале.

Лётчик отметил, что после прибытия его украинский коллега начал общение с «теми, с кем нужно». Воевода выразил надежду, что после этого представителя ВСУ предоставят для полноценного интервью. Российский лётчик также обратился к украинским военным с призывом поступить, как их побратим, и отметил, что за это их будет ждать хорошее вознаграждение.

Позднее Воевода опубликовал в канале скриншоты новостей с украинских Telegram-каналов и полученных личных сообщений — большинство из них переврали историю на свой лад или вовсе назвали случившееся российским фейком.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года российский лётчик Максим Кузьминов угнал боевой вертолёт Ми-8 в Харьковскую область. В украинском телеэфире он поделился, что измену родине украинские спецслужбы оценили в $500 тыс. (48,7 млн рублей). Штурман вертолёта Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов не знали о планах предателя, их расстреляли после приземления на вражеском аэродроме. После случившегося ФСБ начала расследование дела о госизмене, а российским спецслужбам приказали устранить сдавшегося ВСУ Кузьминова.