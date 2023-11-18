Турин, Италия, 18 ноября, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Итогового чемпионата АТР (Ассоциации теннисистов-профессионалов). В эти дни он завершается в Италии. Медведев уступил Синнеру со счётом со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6.

Алексей Филиппов/ РИА Новости Теннисист Даниил Медведев

Их встреча продлилась 2 часа 29 минут. Теперь в финале итальянец встретится с победителем полуфинала, в котором встретятся испанец Карлос Алькарас и Новак Джокович из Сербии.

Как сообщало ИА Регнум, Джокович вышел в полуфинал ATP 16 ноября. Первая ракетка мира Джокович смог выйти в полуфинал, после того, как датчанин Хольген Руне проиграл в матче групповой стадии теннисисту из Италии Яннику Синнеру.

Во время Итогового турнира ATP в Италии, теннисисты Медведев и Рублёв играли в одной группе согласно жеребьёвке. Оба они попали в «красную группу», где встретились с испанцем Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым.