Вашингтон, 18 ноября, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Компания SpaceX озвучила 18 ноября причину неудачи второго запуска сверхтяжёлой ракеты Starship. Ракета-носитель Super Heavy взорвалась, но двигатели Starship продолжили работать ещё несколько минут и в итоге отказали, поэтому она не достигла необходимой высоты. Об этом SpaceX написала на странице в X (бывший Twitter).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3847103" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Первый аналогичный запуск, произведённый в апреле, также оказался неудачным. Для описания происходящих при этом процессов в компании использовали формулировку rapid unscheduled disassembly («быстрая внеплановая разборка»). Изначально полёт должен был продлиться 90 минут с итоговым выходом на орбиту и частичным облётом Земли, но до этого не дошло. В NASA результат испытаний назвали возможностью научиться.

Как сообщало ИА Регнум, запуск Starship осуществляли с площадки SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке Техаса в 16:00 мск. Связь с кораблём пропала через 10 минут после старта. После отделения первая ступень сверхтяжелой ракеты взорвалась в воздухе. Момент отделения и взрыва первой ступени Starship попал на видео. Видеозапись SpaceX разместила на YouTube-канале.