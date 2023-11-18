Нальчик, 18 ноября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Горнолыжный сезон на Эльбрусе откроется 20 ноября, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

Денис Абрамов/ РИА Новости

«Стартует новый горнолыжный сезон в Кабардино-Балкарии с понедельника — 20 ноября», — написал Коков в своём Telegram-канале.

Глава региона вместе с руководством института развития «Кавказ.РФ» проинспектировал туристические объекты курорта. Он отметил, что при благоприятных погодных условиях 21 ноября откроется для катания третья очередь канатной дороги «Мир — Гарабаши».

Станции канатной дороги оборудовали смотровыми площадками с фотозонами. Помимо этого в эксплуатацию ввели ещё одну парковка на 800 мест. До Поляны Азау запустят автобусы.

В 2024 году планируется дополнительно запустить две канатные дороги и ввести 6 км трасс для катания. Сейчас на Эльбрусе есть около 17 км трасс для катания на лыжах. Их будут открывать по мере изменения погодных условий.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года сенатор от Кабардино-Балкарии, зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Махарбий Ульбашевзаявил, чтов туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» к 2024 году инвестируют 15,2 млрд рублей. Он напомнил, что правительство выделило республике 250 млн рублей на грантовую поддержку проектов в сфере туризма.