Москва, 18 ноября, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук считает неверным навязывание идее о необходимости сначала родить, а потом получать образование и строить карьеру. Об этом она 18 ноября сообщила на бизнес-форуме «Поколение», пишут «Ведомости».

Кирилл Каллиников/ РИА Новости Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук

«Если девушке в первую очередь хочется заботиться о семье и детях — хорошо, но навязывать стереотип, что она должна это делать, неверно», — сказала Бакальчук.

Она добавила, что для девушки важно сначала понять, как она может совмещать семью и карьеру. При этом бизнесвумен отметила, что своим трём дочерям она не будет рекомендовать выйти замуж до того, как они встанут на ноги.

Бакальчук также рассказала, что в 20 лет её не взяли на работу из-за того, что она недавно вышла замуж. Её работодатель посчитал, что она скоро может уйти в декрет. Бакальчук действительно скоро ушла в декрет, а потом основала собственную компанию. Бизнесвумен выразила мнение, что современная платформенная экономика даёт женщина возможность сочетать семью, заботу о детях с работой и карьерой.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова призвала переориентировать молодых людей на рождение детей. Она подчеркнула, что поиск себя у молодых людей затягивается на долгие годы, и в результате упускается детородная функция.

В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что российские женщины стали чаще выбирать карьеру и образование, вместо того чтобы поскорее родить детей. Он подчеркнул, что материнство — это ответственное решение женщины. В этой связи министр призвал объяснять это девушкам со школьной скамьи, а не с момента обнаружения беременности.