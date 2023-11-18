Париж, 18 ноября, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя публикацию в WSJ о необходимости признать невозможность победы Украины в противостоянии с Россией в соцсети Х (ранее Twitter), призвал прекратить поддержку Киева и бойню.

Иван Шилов ИА Регнум

«На линии фронта нет никаких признаков того, что Россия проигрывает войну на истощение. Российская экономика потрясена, но она не разрушена. Власть Путина, как это ни парадоксально, усилилась! <…> Давайте немедленно прекратим бойню, прекратив посылать просто так оружие и миллиарды Зеленскому!» — прокомментировал он ситуацию.

Помимо этого, председатель французской партии обратил внимание на участившуюся риторику в западных СМИ о невозможности победы Украины. В пример он привёл одну из статей The Wall Street Journal, авторы которой сообщили, что наступило время признать несостоятельность идеи о поражении России.

Как сообщало ИА Регнум, издание WSJ публиковало мнение журналистов о нехватке боеприпасов и военнослужащих в украинской армии. Они сообщили, что ЕС и США всё более уверены в том, что Украине будет трудно завоевать значительную территорию в ближайшем будущем, и концентрируют свои усилия на том, чтобы дать возможность силам Киева удержать линию обороны.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости признать, что ситуация на поле боя для Украины оказалась сложнее, чем ожидали. Однако он призвал не допустить победы России, так как это нанесёт вред НАТО.

18 ноября бывший разведчик США Скотт Риттер сделал предупреждение, что украинская армия будет вынуждена отступать на многих направлениях из-за отсутствия поставок оружия и нехватки живой силы. Украинские войска отойдут из-под Купянска, добавил он, и как только ВСУ начнут покидать позиции и отходить, им не хватит живой силы, чтобы закрыть образовавшиеся бреши. В этот момент через пустоты начнут прорываться российские войска, которые обратят ВСУ в бегство, подытожил Риттер.