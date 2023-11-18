Великий Устюг, Вологодская область, 18 ноября, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Дед Мороз зажёг праздничные огни на первой новогодней ёлке в своей резиденции в Великом Устюге. Видеозапись церемонии разместили 18 ноября на странице Деда Мороза в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из видео

«Настало время <…> зажечь огонёчки на моей новогодней ёлке», — сказал Дед Мороз.

Ёлку зажгли необычным способом: с помощью фонариков мобильных телефонов. По просьбе Снегурочки зрители достали мобильные устройства, включили на них фонарики и подняли вверх. Затем по команде «Раз, два, три — ёлочка, гори» на первой новогодней ёлке зажглись праздничные огни. Завершился праздник фейерверком.

Как сообщало 18 ноября ИА Регнум, главный зимний волшебник страны — Дед Мороз из Великого Устюга отпраздновал свой день рождения на главной уличной сцене международной выставки-форума «Россия» в Москве. На главной уличной сцене состоялось шоу-представление. Зрители смогли увидеть яркие музыкальные номера, поучаствовать в увлекательных квестах со сладкими призами.