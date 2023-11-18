Будапешт, 18 ноября, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Политика, которую проводит Брюссель, ведёт к распаду Евросоюза, заявил 18 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конгрессе по случаю 30-летия правящей партии «Фидес».

Bernd von Jutrczenka/ dpa/picture-alliance Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Он призвал помешать внедрению действующей модели ЕС, так как Европа при ней становится нестабильной. Глава правительства обвинил в Брюссель в провоцировании процессов, которые разрушают и разоряют европейские страны.

«С каждым днём ​​в её гроб забивают всё больше гвоздей. Если так и будет продолжаться, можно будет ставить крест на Евросоюзе», — сказал Орбан.

Премьер-министр подчеркнул, что в интересах Венгрии сохранить ЕС, а не выйти из него, но в тоже время заявил, что не видит возможности защитить союз без радикальных перемен. Основную опасность для блока, по мнению Орбана, представляют рост потока мигрантов, гендерная пропаганда, решение принять в состав блока Украину и зелёная идеология.

Орбан также заявил, что на ЕС нападают не только из Брюсселя, но и из Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 17 ноября на международном Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге заявил, что европейские элиты попали в зависимость от США. Глава государства назвал это трагедией современной Европы, так как власти этих стран не защищают интересы своих граждан.

Политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин 13 сентября в беседе с ИА Регнум заявил, что в случае расширения ЕС придётся нести дополнительные расходы без ощутимых приобретений. Он назвал это странным шагом для Брюсселя.