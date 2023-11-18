Москва, 18 ноября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. В оргкомитете Игр дружбы заявили 18 ноября, что уверены в решении возникших у Всемирного антидопингового агентства (WADA) вопросов по предстоящему турниру.

IMAGO/Mateusz Birecki /Global Look Press

«Мы не сомневаемся, что найдём пути решения по данному вопросу», — заявили в оргкомитете.

В комитете назвали непростым диалог между WADA и РУСАДА и отметили серьёзность, с которой подходят к антидопинговым процедурам.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 19 октября подписал указ о проведении в сентябре 2024 года международных соревнований «Всемирные игры дружбы». Глава государства также поручил создать оргкомитет по подготовке к проведению мероприятия.

Глава департамента по связям Международного олимпийского комитета Джеймс Маклеод 14 ноября заявил, что МОК просит национальные олимпийские комитеты (НОК) отказаться от участия во Всемирных играх дружбы в России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на следующий день ответил, что Россия продолжит контактировать с комитетом, и подчеркнул, что Москва не согласна с МОК в вопросах участия российских спортсменов в Олимпиаде.

18 ноября генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что Россия якобы не имеет права проводить Всемирные игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у РУСАДА. После этого президент WADA Витольд Банька заявил, что его организация может ввести санкции в отношении иностранных спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге 15–19 сентября 2024 года. Призовой фонд игр составит 4,6 млрд рублей, в программу войдут как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта.