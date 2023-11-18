Москва, 18 ноября, 2023, 19:06 — ИА Регнум. «Газпром» с наступлением зимнего сезона начал использовать топливо из подземных хранилищ, сообщила газета предприятия «Газовый форпост» в ноябрьском номере.

Иван Шилов ИА Регнум

На дожимных компрессорных станциях (ДКС) в ставропольском хранилище за летний сезон провели капремонт и необходимые подготовительные работы. Из него отобрали уже около полумиллиарда кубометров газа.

«В режиме отбора ДКС-1 и ДКС-2 будут работать до конца отопительного сезона», — говорится в сообщении.

Голубое топливо из ставропольского хранилища направляют по магистральным газопроводам в регионы Северного Кавказа и страны Закавказья.

По данным «Газпрома», в его подземных хранилищах к началу отопительного сезона был запас в размере 72,842 млрд кубометров газа.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 ноября поручил «Газпрому» разработать дорожные карты газификации Дальнего Востока. В перечне поручений говорилось о необходимости газифицировать Белогорск в Амурской области до 2032 года, посёлок Малая Хапсоль в Хабаровском крае до 2029 года и подключить Биробиджан к проектируемому газопроводу в ЕАО до 2032 года.

В феврале 2023 года Путин в послании Федеральному собранию заявил, что программа бесплатной газификации в продолжится и будет действовать на постоянной основе для физических лиц.