Белгород, 18 ноября, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил 18 ноября о двоих раненых при атаке беспилотника-камикадзе на объект связи в посёлке Горьковский.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате детонации два человека пострадали — у мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Они доставлены в городскую больницу Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую помощь», — написал глава региона в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября Гладков показал последствия атаки дрона ВСУ на Новую Таволжанку. Как уточнил губернатор, беспилотник упал в частном секторе, в результате чего загорелась хозяйственная постройка, а в соседнем доме выбило окна, посекло фасад и забор. После падения дрона над постройкой поднялся столб белого дыма, и крышу охватило пламя.