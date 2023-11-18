Одесса, Украина, 18 ноября, 2023, 18:11 — ИА Регнум. В Одессе второй день подряд продолжаются массовые отравления курсантов. Вспышка кишечной инфекции произошла в нескольких учебных заведениях города.

Иван Шилов ИА Регнум

Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на национальную полицию сообщил, что отравились 64 студента в возрасте 15–22 лет, которые питались в столовых своих учебных заведений. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении санитарных норм.

Перед этим «Страна․ua» сообщала, что около 100 курсантов одесского военно-морского лицея отравились второй раз с сентября, 76 из них госпитализировали. По факту этого инцидента также возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум 23 октября, во время празднования группой российских военных лётчиков 20-летия выпуска из училища им принесли подарочные торт и алкоголь от неизвестного отправителя. Они не стали их трогать, а впоследствии оказалось, что их пытались отравить, добавив в подарки большую дозу лекарств, вызывающих при передозировке остановку сердца. Доставившего торт и алкоголь мужчину позднее задержали и возбудили уголовное дело о теракте. Уроженца Мелитополя, обвиняемого в попытке отравления, арестовали до 25 декабря.