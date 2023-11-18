Москва, 18 ноября, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Народного артиста России, кинорежиссёра перевели из реанимационного отделения в обычную палату, сообщил 18 ноября его помощник Геннадий Иванов.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Режиссер Александр Митта

«Да-да. Вчера или позавчера получше было уже», — заявил он «РИА Новости».

Митту экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве вечером 12 ноября. В Telegram-канале его киношколы сообщили, что у режиссёра пневмония и состояние настолько ухудшилось, что он не мог сидеть. В тот день к нему до этого приезжала бригада скорой, но первый раз он отказался ложиться в больницу. При этом несколько месяцев назад Митта перенёс инсульт.

Как рассказали врачи в день госпитализации, кинорежиссёр разговаривал с трудом, отвечал только «да» или «нет». Скорую вызвал его сын. 13 ноября помощник режиссёра сообщил, что диагноз ещё не установили.