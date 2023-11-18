Тюмень, 18 ноября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести и доложить о ходе проверки в отношении жителя Тюмени, который «кормил грудью» своего новорожденного сына. Об этом сообщил СК в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А. А. представить доклад о ходе доследственной проверки и предварительно установленных обстоятельствах», — указали в ведомстве.

В СК отметили, что мужчина совершил противоправные действия в отношении новорождённого ребенка. Следователи уже начали процессуальную проверку.

В социальных сетях появился ролик, на котором мужчина — Сулейман Полищук — даёт свою грудь маленькому ребёнку. Этот поступок он объяснил тем, что хотел успокоить сына в отсутствие матери. По информации портала 72.RU, в нём Полищук не усмотрел ничего зазорного.

Вместе с тем, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов рассказал, что эта семья состоит на контроле, за состоянием ребёнка наблюдают врачи и органы опеки.

Как сообщало ИА Регнум, в Карелии сотрудники правоохранительных органов проверили семью, где ребёнок душераздирающим криком испугал прохожих и соседей. Проверка началась после поступления обращения о совершении противоправных действий в отношении ребёнка и ролика, на котором из окон одной из квартир раздавались душераздирающие крики. Правоохранители уверили, что семья благополучная. Они пояснили, что в тот день родители укладывали детей спать, но младшая дочь потребовала включить мультфильмы. Отказ она встретила истерикой.