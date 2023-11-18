Херсон, 18 ноября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Вооружённым силам Украины (ВСУ) отдали приказ не забирать раненых военных на левом берегу Днепра. Об этом 18 ноября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо со ссылкой на разведданные.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уже отдан новый приказ — раненых с левого берега не эвакуировать совсем», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Сальдо добавил, что теперь отправка на левый берег в район Крынок станет для украинских военных билетом в один конец.

Как сообщил губернатор, от добровольно сдавшихся в плен украинских военных в районе Крынок российские бойцы узнали, что на правом берегу Днепра наёмники из заградотрядов расстреливали эвакуированных с левого берега тяжелораненых. При этом Сальдо назвал чудовищными потери ВСУ на левом берегу Днепра.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 18 ноября заявил, что российские военные за сутки нанесли артиллерийские и авиаудары по силам ВСУ в районах островов в дельте Днепра. Украинская армия там потеряла до 75 военных и четыре автомобиля.

Также 18 ноября стало известно, что украинских бойцов на херсонском направлении призвали сдаться. Листовки с таким призывом на позиции ВСУ начали сбрасывать при помощи беспилотников российские военнослужащие. В результате такой работы в плен российской армии уже сдались несколько десятков украинских бойцов. Все они живы и находятся в безопасности.