Берлин, 18 ноября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление политик сделал на встрече с гражданами в Нутетале рядом с Берлином. Об этом 18 ноября сообщило DPA.

Kay Nietfeld/ dpa/ Global Look Press Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц

«Я буду говорить с ним», ― подчеркнул глава правительства.

Шольц также добавил, что не видит сценария, при котором Москва пошла бы на какие-то уступки в контексте ситуации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, канцлер неоднократно заявлял о готовности к диалогу с российским лидером. О планах в ближайшее время пообщаться с президентом России Шольц впервые за полгода с последней беседы лидеров двух государств в декабре 2022 года заявил 10 июня в ходе 38-го съезда Протестантской церкви в Нюрнберге. Тогда он подчеркнул, что главным условием для начала мирных переговоров по разрешению конфликта на Украине является вывод Вооружённых сил России «с украинских территорий».

В сентябре в ходе выступления на Генассамблее ООН канцлер позволил себе резкие высказывания в отношении Путина. Он затронул тему Украины и обвинил во всех бедах киевского режима Россию и лично президента.

12 ноября Шольц заявил, что намерен в будущем обсуждать с Путиным конфликт на Украине. Он отметил, что для переговоров между Москвой и Киевом нужен решающий шаг с российской стороны, а именно вывод войск. Путин к этому не готов, добавил Шольц.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России никогда не исключает контакты, тем более на высшем уровне. Он добавил, что Путин всегда был и остаётся сторонником результативных контактов не просто ради самого процесса, а ради результата.