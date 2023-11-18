Тюмень, 18 ноября, 2023, 18:11 — ИА Регнум. В массовом ДТП в Тюменской области 18 ноября при столкновении пяти автомобилей пострадали три человека, из которых двое детей и один взрослый, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

ГИБДД Тюменской области

«Авария случилась на 305-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень <…> ранены водитель «Ниссана» и его двое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу», — уточнили в ведомстве.

По информации ГИБДД, автомобиль Nissan Murano въехал в стоящий на полосе для разворота Mitsubishi, отбросив его на на Mercedes. От удара Nissan отскочил на «КамАЗ», закрутился на дороге и врезался в другой «КамАЗ», остановившийся, чтобы развернуться.

В ведомстве предупредили, что движение на трассе затруднено, из трёх полос действует только одна. Инспекторы организовали ручную регулировку движения. Водителей призвали на этом участке снижать скорость и быть внимательнее.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 ноября на трассе Серов — Екатеринбург в Свердловской области столкнулись два автомобиля, в аварии пострадали девять человек. Столкновение было лобовым, одна из машин загорелась, пятерых пострадавших направили в реанимационные отделения, остальных — в хирургические.

16 ноября стало известно, что в городе Урае в Югре лишённый прав пьяный водитель, попав в аварию, сбежал с места ДТП. При этом он оставил в машине двух дочерей, получивших тяжёлые травмы. Мужчине грозит срок за оставление в опасности.