Рамалла , 18 ноября, 2023, 18:09 — ИА Регнум. По меньшей мере 200 человек погибли при ударе Армии обороны Израиля по школе «Аль-Фахура» в секторе Газа. Учебное заведение располагается на севере анклава, в лагере Джебалия. О происшествии сообщил телеканал Al Jazeera.

IMAGO/Bashar Taleb apaimages/ Global Look Press

Школа находится под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA). В «Аль-Фахура» прятались от ударов израильской авиации мирные жители, покинувшие свои дома.

Корреспондент телеканала Тарик Абу Аззум заявил, что, укрываясь в школе, люди думали, что смогут найти там убежище от бомбёжек. Он добавил, что у многих из них были проблемы со здоровьем.

«Но израильская армия, похоже, посылает сигнал: бегите на юг сектора Газа», — заявил журналист Al Jazeera.

Ночью 18 ноября на юге сектора Газа при ударе ЦАХАЛ погибли 26 человек. Под удар попал город Хан-Юнис. Большинство из погибших — дети. Много людей получили ранения.

Как сообщало 17 ноября ИА Регнум, ХАМАС и Израиль договорились о трёхдневном перемирии. Тогда Израиль одобрил переправку в анклав ограниченного количества топлива под контролем ООН.

С 7 октября обострился застарелый палестино-израильский конфликт. ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и вторглось на территорию страны. Зайдя на юг Израиля, боевики ХАМАС взяли в плен свыше 200 заложников.

В ответ Израиль начал операцию в секторе Газа. За несколько дней ему удалось освободить все населённые пункты вокруг анклава. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стала наносить авиационные удары по различным объектам, включая гражданские, в секторе Газа. А 27 октября начала наземную операцию.

За всё время ожесточённого противостояния погибли и ранены десятки тысяч людей с обеих сторон. В частности, число жертв с палестинской стороны в секторе Газа превысило 12 тысяч человек.