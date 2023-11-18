Хельсинки, 18 ноября, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Беженцы из стран Африки и Ближнего Востока прибывают на северную часть границы Финляндии с российской стороны, используя в том числе самокаты, заявил 18 ноября на брифинге капитан пограничной охраны республики Йоуко Киннунен.

TASS/IMAGO/Lehtikuva

По его данным, за полдня к границе прибыли около 30 человек. Пограничники сообщили, что у прибывших на документах стоят отметки о прохождении досмотра на границе России. Когда в Финляндии запретили въезжать на велосипедах, беженцы начали искать другие способы пересечь границу, добавил Киннунен.

«Они идут к финской границе пешком, а теперь даже едут на самокатах. Русские пропустили их», — сказал представитель пограничной охраны.

Как сообщало ИА Регнум, с 18 ноября в Финляндии закрыли четыре пропускных пункта на южной части границы с Россией. В Хельсинки заявили, что с российской стороны не принимают меры, чтобы остановить поток иностранцев, которые, прибыв в республику, начинают просить убежища. При этом в Финляндии не уточнили, почему финские пограничники не останавливают мигрантов.

Против ужесточения на пограничных КПП выступили жители Финляндии, около 9 тыс. человек подписали петицию против. Россияне перед зданием правительства в Хельсинки провели акцию протеста против решения властей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 ноября назвал большой ошибкой решение Финляндии разрывать связи с Россией. Он напомнил, что между странами всегда были взаимовыгодные отношения.