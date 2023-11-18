Вашингтон, 18 ноября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. В США предупредили, что украинская армия будет вынуждена на многих направлениях отступать из-за отсутствия поставок оружия и нехватки живой силы. Об этом высказался бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Алексей Майшев/ РИА Новости Военнослужащие ВС РФ

Он заявил, что украинские войска отойдут из-под Купянска. Как только ВСУ начнут покидать позиции и отходить, им не хватит живой силы, чтобы закрыть образовавшиеся бреши, добавил Риттер.

«Через пустоты начнут прорываться российские войска, которые обратят ВСУ в бегство», — указал экс-разведчик.

Он предположил, как в этой ситуации может поступить киевская власть. По мнению Риттера, лучший способ не потерять армию — спрятаться за Днепром, отдав всю Левобережную Украину.

Вместе с тем американский военный обратил внимание на ежедневно растущий дисбаланс сил в зоне проведения СВО. Пока украинцы несут потери, отступая, в это время россияне только укрепляют позиции и наращивают возможности. Риттер напомнил о своих неоднократных предупреждениях, что ВСУ неизбежно придётся отходить за Днепр.

Как сообщало ИА Регнум, в США констатировали, что в Вооружённых силах Украины наблюдается острая нехватка боеприпасов и военнослужащих. Журналисты издания The Wall Street Journal обратили внимание на растущую помощь Украине со стороны европейских правительств. Они отметили: в ЕС и США считают, что Украине будет трудно завоевать значительную территорию в ближайшем будущем, и концентрируют усилия на том, чтобы дать возможность ВСУ удержать линию обороны.