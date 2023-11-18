Москва, 18 ноября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Лётчик российского Ка-52 с позывным Воевода рассказал 18 ноября, что действующий пилот Военно-воздушных сил Украины прилетел в Россию.

Иван Шилов ИА Регнум

«Удалось сейчас немного пообщаться с человеком, который к нам перелетел. Старший офицер, командир звена, действующий. Сейчас общается с тем, с кем нужно, будем ждать», — рассказал Воевода в Telegram-канале.

После этого российский лётчик обратился к украинским коллегам с призывом поступить, как их побратим, отметив, что «за угнанный самолёт/вертолёт» их вознаградят.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года российский лётчик Максим Кузьминов угнал боевой вертолёт Ми-8 в Харьковскую область. В украинском телеэфире он поделился, что измену родине украинские спецслужбы оценили в $500 тыс. (48,7 млн рублей). Штурман вертолёта Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов не знали о планах предателя, их расстреляли после приземления на вражеском аэродроме. После случившегося ФСБ начала расследование дела о госизмене, а российским спецслужбам приказали устранить сдавшегося ВСУ Кузьминова.