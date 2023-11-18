Ялта, Крым, 18 ноября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Компания «Ремонт и строительство сетей «ПР и СС» в Крыму полностью завершила бурение нового гидротоннеля под горной вершиной Ай-Петри для подачи воды в Ялту с северной стороны полуострова, сообщил заместитель гендиректора предприятия Андрей Булыгин.

РИА Новости/Илья Питалев

Он рассказал, что общая длина тоннеля составила около 7 км. С южной стороны горы его в 1980-е годы пробурили на 1540 м. Строители вышли на него, пробурив 5646 м.

«Выход получился достаточно точным. Это произошло на этой неделе. Физически тоннель готов», — сообщил Булыгин «РИА Новости».

Специалисты теперь демонтируют бурильное оборудование и начнут готовить тоннель к отделочным работам. Также в новом тоннеле нужно сделать лоток для подачи воды и установить различные датчики, в том числе сейсмические. Полное завершение работ по прокладке водопровода планируют завершить к апрелю 2024 года.

Булыгин подчеркнул, что после этих работ процесс запуска воды будет несложным, потребуется только переключить задвижки водовода на новый тоннель. Внутренний диаметр тоннеля 3,5 метра. Воду по нему будут подавать самотёком из водохранилища «Счастливое-2». Сооружение сможет пропускать до 100 тысяч кубометров в сутки в Ялту и окрестности.

Как сообщало ИА Регнум, в августе заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил о необходимости восстановить Каховскую ГЭС, разрушенную украинскими боевиками, чтобы иметь возможность снова поставлять воду в Крым из Днепра. Он также сообщил, что власти рассматривают и вариант наращивания водоснабжения полуострова без восстановления плотины за счёт бурения новых скважин.