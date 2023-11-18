Каир, 18 ноября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. К вылету из Каира готовится борт, который вывезет в Россию ещё 120 соотечественников и членов их семей. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям в Telegram канале.

Кадр из видео

Утром в организованный в Каире оперативный штаб на автобусах прибыли более 220 человек.

«Ранее сегодня двумя колоннами автобусов в оперативный штаб ведомства в Каире доставлены более 220 человек. Для отправки самолётом сформирована первая группа, которая уже направляется в аэропорт Каира для дальнейшего перелёта в Москву», — сообщило МЧС.

В общей сложности из зоны боевых действий эвакуировали свыше 500 человек. МЧС 18 ноября сообщало, что с контрольно-пропускного пункта «Рафах» в Каир выдвинулись ещё 46 граждан России с родственниками.

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Помимо эвакуации, министерство занимается доставкой гуманитарной помощи охваченному боевыми действиями сектору Газа. МЧС отправило ещё 30 тонн гумпомощи для жителей анклава. Помощь доставят в Каир и передадут Египетскому обществу Красного Полумесяца, в свою очередь те доставят её в сектор Газа.

Застарелый палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В тот день ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на территорию страны. Зайдя на юг Израиля, боевики ХАМАС захватили в плен более 200 заложников.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа. За несколько дней ему удалось освободить все населённые пункты вокруг анклава. Армия обороны Израиля стала наносить авиационные удары по различным объектам, включая гражданские, в секторе Газа.

Позднее, 27 октября, власти Израиля расширили операцию против ХАМАС, зайдя внутрь сектора Газа. Восьмого ноября Тель-Авив заявил о необходимости присутствия сил ЦАХАЛ в анклаве после завершения боевых действий.

Советник премьер-министра Марк Регев отметил, что оккупация и любая другая форма управления анклавом не входит в планы Израиля. По его словам, нахождение израильских сил безопасности в Газе необходимо для восстановления региона, создания «демилитаризованной» территории и обеспечения её международной поддержкой, в том числе от арабских стран.

Россия и другие страны начали предпринимать попытки договориться об освобождении из плена ХАМАС своих подданных и об эвакуации их из зоны боевых действий. МИД активно начал сотрудничать с Египтом и Катаром а также со сторонами конфликта — Палестиной и Израилем. МЧС организовало оперативный штаб в Каире по приёму и отправке освобождённых из плена россиян и членов их семей на Родину.

За время ожесточённого противостояния погибли и получили ранения десятки тысяч человек с обеих сторон. В частности, число жертв с палестинской стороны в секторе Газа достигло 12 тысяч человек. Из них 5 тысяч детей, 3,3 тысячи женщин.