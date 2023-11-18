Москва, 18 ноября, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Главный зимний волшебник страны — Дед Мороз из Великого Устюга 18 ноября отпраздновал свой день рождения на главной уличной сцене международной выставки-форума «Россия» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

РИА Новости/Сергей Пятаков

Отметить свой день рождения на выставке «Россия» Дед Мороз решил неспроста.

«А где же ещё его праздновать? Ведь здесь у нас — вся страна как на ладони! <…> здесь — все друзья мои, вот и будем праздновать здесь. Ну а вечером буду елочку зажигать уже у себя дома — в Устюге», — рассказал волшебник.

Как добавила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, этот праздник отметили большой компанией Дедов Морозов, Снегурочек и Снеговиков.

Главный Дед Мороз России под зажигательные новогодние композиции проследовал от арки главного входа на ВДНХ до Павильона № 1. С ним с удовольствием фотографировались посетители выставки всех возрастов. Затем на главной уличной сцене состоялось предновогоднее шоу-представление. Зрители смогли увидеть яркие музыкальные номера, поучаствовать в увлекательных квестах со сладкими призами и проверить свою ловкость и сноровку в подвижных играх.

А каждые выходные с 18 ноября и до 24 декабря на выставке будут проходить Дни Дедов Морозов.

«Например, завтра будет большой праздник — день рождения удмуртского Деда Мороза — Тол Бабая», — уточнила Виртуозова.

Как сообщало ИА Регнум, форум «Россия» стартовал 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В нём участвуют все 89 регионов страны. Всего на выставке 131 экспозиция.

В первый день форум посетили более 190 тысяч человек. А за три дня на международной выставке побывали 448 тысяч человек. Также её уже посетили послы и высокопоставленные дипломаты из более чем 70 государств.

На днях на главной аллее ВДНХ начали наряжать ёлки в рамках подготовки международной выставки-форума «Россия» к Новому году. Здесь появятся новогодние ели, украшенные в традициях всех 89 регионов России.