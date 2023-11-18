Омск, 18 ноября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас» стал экологическим партнером Омской области. В первую очередь сотрудничество коснется законотворчества и экопросвещения.

Пресс-служба правительства Омской области Татьяна Ковалева и Виталий Хоценко

«Большую работу запланировали с подрастающим поколением. Важно приобщать к экологическому образованию и экологической культуре с юных лет», — заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Сотрудничество будет направлено в том числе на защиту окружающей среды — эта тема очень актуальна для субъекта, являющегося центром нефтехимической промышленности.

В начале года фонд побывал в Омске с «Компас-дозором». Тогда фонд опросил представителей общественности и бизнеса и подготовил ряд предложений по улучшению экологической ситуации.

«В рамках законотворчества мы озвучили несколько инициатив по корректировке федерального проекта «Чистый воздух», в том числе речь шла о переводе местной ТЭЦ с угля на газ. Будем двигаться в этом направлении», — пообещала директор фонда «Компас» Татьяна Ковалева.