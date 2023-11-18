Париж, 18 ноября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Россия смогла выстоять в экономической и военной сфере, несмотря на все старания стран Запада по дестабилизации внутрироссийской ситуации. Об этом 16 ноября написала французская газета Le Monde.

«Россия пережила все последствия конфликта, в том числе и те, которые не ожидались», — говорится в публикации.

Авторы отметили, что Вооружённые силы России смогли остановить контрнаступление украинской армии, в итоге оно полностью провалилось.

«Но теперь факты подтверждают правоту [президента России] Владимира Путина: российская армия, закрепившись на «линии Суровикина» (минные поля, траншеи и другие препятствия), выстояла», — подчеркнула Le Monde.

При этом катастрофы в российской экономике, которую упорно прогнозировали западные эксперты, не произошло и Россия адаптировала свои логистические и производственные системы для противостояния санкциям Запада, заключили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября Минфин США ввёл санкции в отношении 14 российских компаний и трёх морских судов. Вчислоназванныхкомпанийпопали «Kazan Shipping», «Progress Shipping» и «Gallion Navigation».

Американский минфин 12 ноября также ввёл санкции против двух компаний и двух морских судов за нарушение ценовых ограничений на экспортируемую из России нефть. Санкционные меры затронули компании Lumber Marine SA из ОАЭ и Ice Pearl Navigation Corp из Турции.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 18 ноября заявил, что Запад мучается из-за того, что видит, что санкции не бьют по экономике России. Представитель Кремля отметил, что на фоне этого очевидно, что Запад продолжит поиски способов давления на Москву.