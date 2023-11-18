Вашингтон, 18 ноября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден приревновал супругу Джилл к 70-летнему президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, сообщил Daily Mail.

TASS/picture alliance Президент США Джо Байден с женой

«Ты сидел рядом с моей женой, был таким очаровательным, что я забеспокоился, что ты ей нравишься больше, чем я ей сейчас», — сказал в шутку 80-летний американский лидер.

Байден провёл дружескую встречу с президентом Мексики 17 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На ней главы обсудили вопросы наркотиков и миграции.

В ходе беседы Байден вспомнил о состоявшемся накануне ужине, на котором мексиканский президент сидел рядом с женой американского президента. На слова Байден президент Мексики лишь вежливо улыбнулся.

После встречи Андрес Мануэль Лопес Обрадор охарактеризовал двусторонние отношения с США как уважительные и основанные на сотрудничестве. По его словам, Байден — первый за последние несколько лет американский президент, который не строит стены на границе с Мексикой.

Саммит АТЭС состоялся в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Джо Байден пошутил над способностями миллиардера Илона Маска вести бизнес. Президент США сказал, что лучший способ заставить Национальное общественное радио США (NPR) исчезнуть — это продать Маску.

До этого американский президент также пошутил про увольнение известного телеведущего Такера Карлсона с канала Fox News, который назвал враньем слова Байдена о непричастности к терактам на «Северных потоках».