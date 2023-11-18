Тверь, 18 ноября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Бывший киллер Ореховской ОПГ Александр Пустовалов по прозвищу Саша Солдат смог тайно покинуть колонию строгого режима ИК-9 в селе Монино Тверской области, хотя о дате его освобождения знали заранее. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Александр Пустовалов (Саша Солдат)

Журналистам, прибывшим встречать отсидевшего 24 года преступника, сообщили, что его там уже нет. Охранник рассказал, что егоа должны были освободить из ИК-4 в Торжке в Тверской области.

Кроме того, стало известно, что Пустовалов перед выходом на свободу сильно изменил внешность. Он отрастил бороду и волосы, похудел. В течение трёх лет он будет под административным надзором, ему запрещается уходить с места проживания ночью и выезжать без разрешения за пределы города, где он будет жить. Ему также нужно дважды в месяц отмечаться в полиции.

Адвокат Александр Карабанов, представлявший интересы потерпевших Ореховской ОПГ, сообщил журналистам, что Пустовалов начал социализироваться в тюрьме. По информации юриста, преступник женился, начал писать книги. Адвокат считает, что киллер раскаялся, пока был в заключении.

Саша Солдат вступил в Ореховскую группировку в 1994 году. Прозвище он получил за дисциплинированность. Члены банды в основном проживали в московском районе Орехово-Борисово. Она в 90-х была одной из наиболее опасных в столице.

Следствие доказало, что Пустовалов убил не менее 20 человек. На его счету сотрудники правоохранительных органов, бизнесмены и бандиты из других преступных группировок, а также женщины. Поймали киллера в 1999 году, в 2005 году его приговорили к тюремному заключению. В 2016 году после выявления новых жертв убийцы ему увеличили срок до 24 лет.

Полковник юстиции в отставке Сергей Пелих рассказал РЕН ТВ, что Саша Солдат стал киллером №1, так как убил ряд других «конкурентов», в том числе киллера Курганской ОПГ Александра Солоника по прозвищу Саша Македонский, считавшегося тогда лучшим киллером. Эксперт также сообщил, что Пустовалов сильно отличался от других киллеров, был скромным и тихим, раньше занимался музыкой.