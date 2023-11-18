Москва, 18 ноября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Артист Иосиф Кошелевич кончался в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Александринского театра.

Пресс-служба Александринского театра Артист Иосиф Кошелевич

«17 ноября 2023 года на 75-м году жизни скончался артист Иосиф Кошелевич», ― говорится в сообщении на сайте Национального драматического театра России.

В театре отметили, что служению Александринской сцене он посвятил без малого 35 лет своей творческой биографии. В труппу Государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина Кошелевича приняли в 1989 году уже зрелым мастером.

Ранее он на протяжении 16 лет работал на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку.

Причину смерти актёра в театре не уточнили. О дате прощания сообщат дополнительно.

Иосиф Кошелевич родился 20 августа 1949 года. В 1973 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Стал одним из ведущих актёров труппы Русского драматического театра имени Самеда Вургуна. С 1989 года ― артист Государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина. За годы работы в театре сыграл более тридцати эпизодических роле.

Яркой сценической работой стала роль провокатора Липпанченко в спектакле по роману Андрея Белого «Петербург». В 2006 году он сыграл роль Петрушина в спектакле Валерия Фокина «Живой труп» по пьесе Льва. Толстого.