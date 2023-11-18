Вашингтон, 18 ноября, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Суд в Колорадо позволил экс-президенту США Дональду Трампу баллотироваться на пост главы Белого дома в 2024 году. Согласно принятому постановлению, его оставят в первичных избирательных бюллетенях. Об этом сообщило агентство The Assosiated Press.

Catherine Nance/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

В поданном иске в суд указывалось, что Трамп нарушил 14-ю поправку конституции США, запрещающую участвовать в президентских выборах лицу, принимавшему участие в мятеже.

Судья не стала оспаривать, что бывший президент США во время штурма Капитолия пытался воспрепятствовать передаче власти победителю выборов 2020 года Джо Байдену. Однако, ссылаясь на третий раздел 14-й поправки, судья отметила, что не видит там причин для отказа в участии в выборах президента.

Она добавила, что там указаны «выборщики президента и вице-президента», а также сенаторы, члены палаты представителей, другие гражданские и военные должности. По этой причине судья не нашла оснований, препятствующих Трампу в повторном выдвижении на пост президента в 2024 году.

За несколько дней до этого суд в Мичигане разрешил Трампу участвовать в президентских выборах. Его фамилия будет в первичных бюллетенях. Судья по этому делу сказал, что роль Трампа в штурме Капитолия в 2021 году не может помешать его участию в грядущих выборах.

45-го президента США республиканца Дональда Трампа обвиняли в штурме Капитолия 6 января 2021 года. В этот день его сторонники ворвались в здание Конгресса на Капитолийском холме, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов президента. На них победил демократ Джо Байден. Трамп результаты выборов не признавал и называл их «украденными».

Как сообщало ИА Регнум 18 ноября, суд Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия. Судья сказала, что политик своими действиями и публичными заявлениями «спровоцировал восстание», но это не мешает ему вновь баллотироваться на президентский пост.