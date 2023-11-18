Нью-Дели, 18 ноября, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Индийская полиция предварительно установила, что в деле о найденных в Гималаях без признаков жизни туристов из России нет упоминания о насильственном характере смертей. Об этом сообщили в российском посольстве.

Global Look Press/Keystone Press Agency/Saqib Majeed

«Полиция индийского штата Химачал-Прадеш сообщила о гибели 16 ноября 2023 года в округе Куллу двух граждан России ― мужчины (37 лет) и женщины (21 год). По первичным данным, смерть не носила насильственного характера», ― заявили в беседе с «РИА Новости» в диппредставительстве.

Как сообщила газета The Times of India, обнажённые тела двух российских туристов обнаружили у горячего источника в районе Кулу штата Химачал-Прадеш. По данным издания, погибших звали Максим Б. и Анна Р.

Рядом с их телами обнаружили мобильные телефоны и паспорта. Полиция также нашла записку, предположительно написанную девушкой, в которой она попросила через посольство отправить сотовый телефон её семье в Россию.

Сотрудники правопорядка рассматривают все версии смерти россиян, в том числе о двойном самоубийстве, а также передозировке наркотиками. Точные причины позволит установить вскрытие.

В российском посольстве в Индии подчеркнули, что местные силовики находятся в плотном контакте с дипломатами в связи с обнаружением тел российских туристов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября на территории кемпинга на Камчатке погибла туристка. По предварительным данным, 22-летняя девушка, отдыхавшая в кемпинге на Халактырском пляже, ночью решила искупаться в банном чане. Принимая горячие ванны в состоянии алкогольного опьянения, она перестала подавать признаки жизни. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть девушки. Следователи начали проверку.

В сентябре российский турист погиб в Таиланде на острове Пхукет. Во время отлива на пляже Банг Тао три человека попали в сильную отбойную волну в 200 метрах от берега, двоих удалось вытащить спасателям, третьего не спасли.

В Абхазии 10 августа в результате ДТП погибла 64-летняя туристка из Санкт-Петербурга. Автомобиль попал в аварию у озера Рица, машина перевернулась.