* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 ноября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Бывшего заместителя министра финансов России и первого заместителя председателя Центробанка России Сергея Алексашенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявили в розыск по уголовной статье. Какой именно, не разглашается.

Илья Питалев/РИА Новости Экс-зампред Центробанка РФ Сергей Алексашенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Алексашенко Сергей Владимирович разыскивается по статье УК», — следует из базы розыска МВД России.

С чего начинал бывший замминистра

Алексашенко родился в 1959 году в семье инженеров в Жуковском. В 1986 году после, по его словам, собственноручного отчисления из МГИМО, окончил экономический факультет МГУ и получил степень кандидата экономических наук. Успел поработать в Центральном экономико-математическом институте, Совете министров СССР, Союзе промышленников и предпринимателей, Министерстве финансов и Центробанке России, входил в совет директоров ПАО «Аэрофлот», ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ряда других организаций.

Первым зампредседателя Центробанка стал в декабре 1995 года, спустя три года ушёл в отставку. При нём сформировался рынок государственных краткосрочных облигаций и произошёл его же дефолт. Алексашенко получал доход от операций на рынке облигаций, в одном из документов МВД говорилось, что он имел сразу в нескольких коммерческих банках рублёвые и валютные счета.

Отбытие в США

Через некоторое время из-за, как заявлял Алексашенко, серьёзных ограничений в возможности работать он покинул Россию и улетел в США. В Вашингтоне, в отличие от Москвы, ему нравилась «атмосфера спокойствия и дружелюбия». 23 августа 2017 года СМИ сообщили о возбуждении в отношении Алексашенко уголовного дела о контрабанде орденов и наград СССР через аэропорт Домодедово в США. Он это никак не комментировал.

Розыск по статье УК РФ

В период с сентября 2019 по март 2020 года занимал пост внештатного советника премьер-министра Украины Алексея Гончарука, с марта 2020 года — внештатного советника министра финансов Украины Сергея Марченко. Участвовал в учреждении фонда Бориса Немцова «За свободу», в феврале 2022 года вступил в Антивоенный комитет России и Российский комитет действия.

Обращение о необходимости проверить Алексашенко на предмет наличия в его деятельности признаков госизмены направил в Генпрокуратуру глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв, ранее заявлявший, что Алексашенко состоит в рабочей группе Стэнфордского университета, формирующего антироссийские санкции. На следующий день Министерство юстиции России включило Алексашенко в реестр иностранных агентов по причине распространения недостоверных сведений об органах госвласти России и выступлений на предоставляемых иностранными СМИ информационных площадках.