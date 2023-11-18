Москва, 18 ноября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Беспилотник «Скальпель» нанесёт серьёзный урон таким средствам нападения ВСУ, как танки и БМП, заявил 18 ноября ИА Регнум директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

КБ «Восток»

Ранее появилась информация, что в зоне проведения СВО российские войска начали применять ударную платформу «Скальпель».

«Этот беспилотник позиционируется как аналог «Ланцета», только считается, что платформа более дешёвая. Но при этом размеры этого беспилотника больше, чем у «Ланцета», и за счёт этого его зона действия может быть увеличена. Как и боевая часть», — рассказал Кнутов.

По его словам, если характеристики этого беспилотника, о которых заявляют его разработчики, подтвердятся, то он может, с одной стороны, стать конкурентом «Ланцета», а с другой — как более дешёвый боеприпас может получить массовое производство, за счёт чего получится насытить российские войска боеприпасами, которые наводят ужас на украинских военных.

«Скальпель» сделан по той же схеме, что и «Ланцет»: корпус из композитных материалов, два или одно Х-образных крыла, электрический двигатель. За счёт композитных материалов и электрического двигателя «Ланцет» очень сложно обнаружить. Кроме того, благодаря компоновке этот беспилотник очень хорошо маневрирует. Не все радиолокационные станции могут его увидеть. А на конечном участке траектории они имеют очень высокую скорость. Поэтому открывать огонь по ним в этот момент бесполезно», — объяснил Кнутов.

По его словам, основными целями этого беспилотника оказываются бронетехника, самоходные установки, БМП, танки. То есть это очень эффективное средство борьбы со средствами нападения противника.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ВС России начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Первоначально в зону СВО поставили партию «Скальпелей» в количестве 15 штук. Российские военные рассказывают о хорошей управляемости и простоте использования нового барражирующего боеприпаса.

Отметим, что барражирующий боеприпас «Ланцет» не поставляют за рубеж из-за высокой потребности в нём Вооружённых сил РФ. Согласно аналитическому порталу Lostarmour, пользователи которого изучают материалы из открытых источников, по состоянию на 21 сентября в зоне спецоперации зафиксировали как минимум 653 случая применения БПЛА «Ланцет».

Также есть информация, что Россия за время СВО улучшила производство этих беспилотников и вывела его на новый уровень. Беспилотники «Ланцет» западная пресса называет одними из наиболее эффективных БПЛА. Исключительной особенностью «Ланцета» называют то, что он действует по команде оператора, который определяет район действия, при этом беспилотник полностью сам выбирает цель.