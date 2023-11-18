Москва, 18 ноября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, от какой пищи следует отказаться, чтобы избежать «сосудистой катастрофы» и дожить до ста лет.

РИА Новости

«Пожилым следует избегать употребления пищи, в которой много витамина К», — сказала врач «Вечерней Москве».

Она добавила, что этого микроэлемента много в зелени, а особенно в петрушке.

Соломатина пояснила, что витамин К способен увеличить свёртываемость крови, а в преклонном возрасте это может быть опасно для здоровья. Так как активная свёртываемость становится источником тяжёлых сосудистых катастроф: закупорок артериальных и венозных сосудов. Впоследствии это может взывать инфаркт миокарда и даже инсульт.

Врач также посоветовала исключить из рациона продукты, содержащие большое количество сахара и соли, а также трансжиры. Среди вредных продуктов врач-диетолог упомянула фастфуд, маргарин, чипсы, снеки, обработанные мясные продукты. Помимо этого, шансы на долгую жизнь сокращают консерванты, красители и усилители вкуса.

Как сообщало ИА Регнум, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал напитки и продукты, способствующих сгущению крови. Он отметил, что при слишком активной системе свёртываемости крови это может привести к тромбообразованию, а затем внезапной смерти. Гинзбург напомнил, что повышению свёртываемости крови в сосудах без всякого дефекта их стенки могут способствовать такие субпродукты, как печень, почки и сердце.

В июле врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что перегибы в диете человека могут привести к разрушению кишечника. Он призвал не терпеть голод и жажду и давать организму то, что он просит.