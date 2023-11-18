Сеул, 18 ноября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Южнокорейская прокуратура потребовала для председателя правления Samsung Electronics Co. Ли Джэ Ёна, обвиняемого в мошенничестве с бухгалтерской отчётностью и манипулировании ценами акций, пять лет тюремного заключения. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press

Речь идёт об обвинениях, связанных со спорным слиянием двух подразделений Samsung Group в 2015 году. Также прокуроры потребовали оштрафовать его на 500 млн вон ($385 тыс.).

Глава Samsung отвергает все обвинения. Разбирательства по этому делу идут уже три года. Планируется, что суд вынесет решение 26 января 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2021 года Высокий суд Сеула приговорил Ли Джэ Ёна к 2,5 года тюремного заключения по обвинению в даче взяток экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. Бизнесмен стремился таким образом укрепить свою власть в конгломерате. Прямо в зале суда его взяли под стражу.

В апреле вице-президент Samsung Electronics отклонил обвинения по делу о слиянии корпораций Cheil Indusries и Samsung C&T, в результате которого получил единоличный контроль над конгломератом. Его адвокаты заявили, что компания Samsung C&T столкнулась с трудностями в управлении и её слияние с Cheil Industries было необходимо для преодоления кризиса. Они также утверждают, что мнения руководства двух компаний и интересы акционеров учли в достаточной степени.

Спустя 207 дней после повторного заключения под стражу, в августе 2021 года, Ли Джэ Ёна условно-досрочно освободили.

Фактический контроль над корпорацией Ли Чжэ Ён получил в 2014 году, когда его отец — председатель Samsung Ли Гон Хи — перенёс сердечный приступ. В октябре 2020 года Ли Гон Хи умер. Ли Чжэ Ёна официально назначили председателем правления компании в октябре 2022 года.