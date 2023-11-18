Москва, 18 ноября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Премьера фильма «Брат 3», назначенная на 18 ноября, сорвалась, так как Министерство культуры отказалось выдать кинокартине прокатное удостоверение, сообщил директор прокатной кинокомпании HHG Владислав Пастернак в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кадр из фильма «Брат 3»

«Премьерный показ 18 ноября не состоится. Деньги за билеты, естественно, вернутся», — написал он.

При этом авторы фильма провели 17 ноября пресс-конференцию, посвящённую картине. Об отсутствии прокатного удостоверения они не сказали. Премьерный показ запланировали провести в Москве, а также на 20 ноября назначили сеансы в Санкт-Петербурге и Тамбове, где снимали фильм.

«Брат 3», снятый режиссёром Валерием Переверзевым, не связан с фильмами Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Действие разворачивается в начале XXI века в Тамбове. Герои ленты — дочь генерала, влюбившаяся в уличного художника, брат-близнец генерала, возглавляющий преступную группировку, и другие персонажи.

Тизер фильма опубликовали в июне 2021 года. В нём снялись рэпер Птаха (Давид Нуриев), актёры Владимир и Юрий Торсуевы, Дмитрий Сафронов, Антон Зацепин, Павел Бессонов. Премьеру фильма изначально планировали на 2022 год.